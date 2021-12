Salernitana, continuano ad aumentare i positivi al COVID-19

La Salernitana da ieri ha ripreso gli allenamenti, dopo lo stop imposto dall’ASL che ha impedito la trasferta di Udine. I campani hanno da risolvere entro domani la situazione societaria (vedi articolo), ma intanto salgono i positivi al COVID-19. Sono sette in tutto, compresa l’aggiunta di oggi.

L’AGGIORNAMENTO SUI CASI – “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di nuovi controlli, un ulteriore componente del gruppo squadra che non è entrato in contatto con altri membri del gruppo alla ripresa degli allenamenti è risultato positivo al COVID-19“.

Fonte: ussalernitana1919.it