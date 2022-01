Salernitana, altri positivi al Covid-19. Il conto sale a 11

Non sembra esserci pace per la Salernitana. Dopo i tanti casi di Covid-19 riscontrati nei giorni scorsi il focolaio oggi si allarga. Come reso noto dalla stessa società campana, dopo un nuovo giro di tamponi i casi sono saliti a 11 con nuovi 5 positivi.

POSITIVI – Sembra davvero piovere sul bagnato in casa della Salernitana. Dopo la gara non giocata contro l’Udinese nel 2021 la squadra campana rischia davvero di non aprire nemmeno il suo 2022. I casi di Covid-19 infatti stanno dilaniando la rosa di Colantuono e poco fa è uscito un nuovo comunicato. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati oggi altri cinque componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19. I componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 sono quindi al momento 11 (di cui nove calciatori)».