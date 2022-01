Roma, un calciatore positivo al Covid-19. La nota dei giallorossi

Dopo la Fiorentina anche la Roma ha riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19. Come noto la Serie A e l’Italia sono ripiombati nel caos di moltissimi casi di positività alla variante Omicron e anche le società calcistiche risentono di questa ondata.

COMUNICATO – Come detto la Fiorentina poco fa ha reso noto come fosse stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra viola. Ora è stata la volta della Roma. La squadra giallorossa, tramite un comunicato ufficiale, ha infatti confermato l’esito positivo di un tampone molecolare per un calciatore. Ecco la nota.

L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore è risultato positivo al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare.

Fonte: Sito AS Roma