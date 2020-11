Roma, Dzeko annuncia: “Finalmente negativo! Non vedo l’ora...

Roma, Dzeko annuncia: “Finalmente negativo! Non vedo l’ora di…”

Condividi questo articolo

Edin Dzeko Torino-Roma

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha reso noto tramite il proprio profilo Instagram di essere risultato negativo al Covid

POST – Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha comunicato di essere risultato negativo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un contenuto su Instagram, in cui si legge. “Finalmente negativo! Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma“.