Roma, due positivi al Coronavirus ma non sono calciatori: squadra in bolla

roma-logo

Roma, due membri dello staff sono risultati positivi al Coronavirus (Covid-19) ed effettueranno regolarmente la quarantena. Squadra in bolla secondo quanto riportato da “SkySport”.

DUE POSITIVI – Roma, secondo quanto riportato da “SkySport” due nuovi positivi al Coronavirus (Covid-19). Non si tratterebbe però al momento di giocatori bensì di due membri dello staff. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, il gruppo squadra si trova in “bolla” a Trigoria e in mattinata avrebbe svolto nuovi test molecolari in vista della sfida in programma oggi alle 15 contro lo Spezia.