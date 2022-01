Roma, due giocatori positivi al Covid-19. Mourinho perde pezzi per il Milan

La Roma perde pezzi. Due giocatori sono risultati positivi al Covid-19 e non saranno presenti alla prima dell’anno contro il Milan. Uno è l’attaccante spagnolo Mayoral

COMUNICATO − “L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, due calciatori – vaccinati – sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”.

SVELATO UNO − Come riporta Angelo Mangiante di Sky Sport, un positivo è Borja Mayoral, già in quarantena che già era in isolamento. Sul secondo nome, nessuna comunicazione per privacy del calciatore.

Fonte: asroma.com