Roma, dopo Peres anche Kluivert positivo al Coronavirus: in isolamento

Justin Kluivert Roma

Un’altra positività alla Roma: Kluivert è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo, nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, è Angelo Mangiante. L’olandese, così come il compagno di squadra Bruno Peres (vedi articolo), è in isolamento

POSITIVITÀ – Roma, anche Justin Kluivert è risultato positivo al Coronavirus: «Kluivert è positivo al Coronavirus. Nel pomeriggio è giunta la notizia della positività di Bruno Peres e per questo era stato posticipato di quattro ore il primo allenamento della nuova stagione. Nei controlli di ieri è risultato positivo anche l’olandese, che come Peres sarà messo in isolamento», questo l’annuncio di Angelo Mangiante su “Sky Sport 24”.