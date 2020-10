Roma, anche Calafiori positivo al Coronavirus: l’annuncio del calciatore

Altro caso di positività nelle fila della Roma. Riccardo Calafiori, giovane terzino dei giallorossi, annuncia di essere positivo al Coronavirus. L’italiano si aggiunge ad Amadou Diawara tra i casi dei giallorossi.

COVID-19 – Nella Roma emerge un altro caso di giocatore positivo al Coronavirus. Riccardo Calafiori, giovane talento classe 2002, ha annunciato infatti di aver contratto il virus. Il giovane terzino era appena rientrato dagli impegni con la Nazionale italiana Under-20. Nell’annuncio specifica di stare bene e di non avere sintomi, fortunatamente. Ecco le sue parole: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid19 e ora dovrò osservare il periodo di quarantena. Ci tengo comunque a rassicurare i miei amici e le persone che mi seguono, fortunatamente mi sento bene e non vedo l’ora di tornare in campo! Nel frattempo per qualche partita farò il tifo da casa. Forza Roma!💛❤️🐺“.