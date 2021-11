Roma, 2 calciatori positivi: nuovo giro di tamponi. A rischio per l’Inter?

Due giocatori della Roma risultati positivi al Covid all’ultimo giro di tamponi: la situazione in casa giallorossa anche in vista dell’Inter.

POSITIVI – Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, due giocatori nel gruppo squadra della Roma sono risultati positivi al Covid. Prima di rendere noti i nomi dei calciatori il club capitolino, impegnato domani in trasferta contro il Genoa, sta compiendo un nuovo giro di tamponi per verificare se si tratti di reali o falsi positivi. Sky Sport 24 fa sapere che sarebbe un titolare della squadra giallorossa. Nel caso in cui venisse confermata la positività e restassero positivi per più dei dieci giorni di quarantena, potrebbero essere a rischio per la partita Roma-Inter, prevista per sabato 4 dicembre.

Fonte: Sky Sport 24