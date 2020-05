Robles del Real Betis fra i positivi al Coronavirus in Liga: il suo annuncio

Robles, portiere del Real Betis, è uno dei cinque calciatori della Liga positivi al Coronavirus e comunicati in giornata (vedi articolo). Il giocatore ha pubblicato un video sui propri profili social ufficiali, nel quale fa sapere di trovarsi in buone condizioni di salute e asintomatico.

POSITIVO MA IN RIPRESA – Joel Robles è risultato positivo al test per il Coronavirus. Il portiere del Real Betis, dopo che il suo club non ha comunicato i nomi per motivi di privacy, ha preferito esporsi in prima persona: «Ciao a tutti, voglio comunicare di essere risultato positivo al test per il Coronavirus. Sto bene, mia moglie che è incinta e la mia figlia piccola stanno bene. Sono asintomatico, non ho mai tenuto nessun sintomo o malessere durante le ultime settimane. Continuerò ad allenarmi in casa con le raccomandazioni del sistema medico. Voglio dire una cosa: siate prudenti, perché io sono stato responsabile e mi sono protetto in casa con guanti e mascherine ma ho il virus. State attenti alle persone che stanno in prima linea lavorando per la nostra sicurezza. Un saluto a tutti». Per Robles, così come per tutti gli altri giocatori della Liga positivi, quarantena mentre i compagni proseguono gli allenamenti individuali.