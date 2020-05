Pulcini (Dir. sanitario Lazio): “Covid-19 epidemia stagionale. Quarantena…”

Condividi questo articolo

Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione legata a Coronavirus e Covid-19, criticando anche il protocollo stilato e validato da FIGC e Comitato Tecnico Scientifico per la ripresa del campionato italiano.

EPIDEMIA STAGIONALE – Ivo Pulcini, direttore sanitario della Lazio, non è d’accordo con la scelta di mettere in quarantena tutta la squadra in caso di una positività, come previsto dal protocollo per la ripresa del campionato. Ecco le sue parole: «Per me mettere cinquanta persone sane in quarantena è un delitto, io non metto in quarantena persone sane. Il Comitato Tecnico Scientifico non considera la curva discendente del contagio, bisogna considerare il momento. Rispetto a un mese fa, la situazione è cambiata di molto. Perché se in una fabbrica c’è un contagio non si chiude, mentre nel calcio dobbiamo mettere in quarantena una squadra intera? Il Covid-19 è un’epidemia stagionale come altre in passato, lo dimostra la discesa della curva dei contagi. Se uno è positivo, come non chiudono le fabbriche, non bisogna chiudere nemmeno lo sport»

Fonte: Radio Kiss Kiss