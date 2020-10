Preziosi: “Anche Destro positivo al Coronavirus! Diffusione pazzesca”

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha comunicato a Radio Kiss Kiss la positività la Coronavirus del sedicesimo giocatore della squadra, ovvero Mattia Destro.

NUOVO CONTAGIATO – Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha comunicato la positivià di un altro dei suoi giocatori al Coronavirus. Si tratta di Mattia Destro ed è il sedicesimo contagiato in squadra. Queste le sue parole a riguardo: «Abbiamo un altro positivo, si tratta di Mattia Destro, anche se ha una carica virale molto bassa. Questo virus si diffonde in maniera pazzesca, ma è strano. Ho visto il faccia a faccia tra Masiello e Osimhen, ma non sono stati contagiati e risultati negativi, è incredibile».