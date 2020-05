Premier League e ripresa: 1008 tamponi, 4 positivi. Ora autoisolamento

Premier League e ripresa: mentre la Bundesliga è in campo, in Italia come in Inghilterra si attendono novità decisive per terminare la stagione. Nella serata di oggi, sono stati comunicati gli esiti dell’ultima tornata di tamponi effettuata. Di seguito i risultati e gli sviluppi

VERSO LA RIPRESA – La Premier League va a piccoli passi verso la ripresa. In un comunicato ufficiale, il massimo campionato inglese ha comunicato gli esiti dei tamponi effettuati il 25 e il 26 maggio su calciatori e membri dello staff delle squadre. Su 1008 tamponi effettuati, 4 sono state le positività riscontrate in 3 differenti squadre. I giocatori o i membri dello staff che sono risultati positivi si autoisoleranno per un periodo di sette giorni.