Premier League verso il via: si spera in una data – Sky

La Premier League, come la Serie A, cerca di fare passi verso la ripresa del campionato. Nei prossimi giorni dovrebbe essere dato il via al contatto fisico e si spera di poter riprendere a inizio giugno

Secondo “Sky Sport” anche la Premier League cerca di fare passi importanti verso la ripresa del campionato. I numeri nel Regno Unito sono diventati più gestibili e, al di là di alcune paure che ancora permangono in singoli calciatori, tutto sembra andare nella direzione sperata. Mercoledì dovrebbe arrivare il via libera al contatto fisico negli allenamenti e mancherebbe a quel punto solo la data per la ripresa del campionato. Il desiderio della Premier League sarebbe ripartire il 12 giugno, ma sembra più probabile la settimana successiva.