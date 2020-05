Premier League spaccata sulla ripresa: novitÃ  in settimana – Sky

Premier League spaccata sulla ripresa: novità in settimana – Sky

La Premier League attende novità dagli incontri previsti in settimana per stabilire delle linee guida sulla ripresa del campionato, ma la massima serie del calcio inglese è spaccata tra le big e le squadre di bassa classifica posizionate su diverse posizioni

Non c’è solo la Serie A tra i campionati in attesa di avere novità sul proprio futuro, in Inghilterra infatti la Premier League sembra essere ancora lontana da una soluzione. Secondo “Sky Sport” si aspettano novità a breve, i 20 club di Premier League si sono riuniti oggi in conferenza per parlare di ripresa degli allenamenti secondo specifici protocolli di sicurezza, in settimana poi ci saranno gli incontri tra il sindacato calciatori e allenatori a cui seguirà l’incontro con il Governo. Ci saranno novità in settimana, ma c’è una spaccatura tra le big che premono per ripartire e le squadre di bassa classifica che vorrebbero congelare la classifica senza retrocessioni.