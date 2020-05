Premier League, OK per la ripresa degli allenamenti:...

Premier League, OK per la ripresa degli allenamenti: il piano in Inghilterra

Anche la Premier League si muove verso la ripresa del campionato. Da domani sarà possibile effettuare allenamenti in piccoli gruppi, seppur ancora senza contatto, mentre per il ritorno in campo la data auspicata è metà giugno. Nelle prossime ore (salvo ulteriori rinvii) si prevede un qualcosa di simile pure per la Serie A.

IL PRIMO PASSAGGIO – “La Premier League ha votato, quest’oggi, all’unanimità per il ritorno agli allenamenti in piccoli gruppi da domani pomeriggio. È il primo step verso la ripresa della Premier League, che tornerà in campo quando sarà sicuro farlo.

Lo Step One del protocollo per il ritorno agli allenamenti permette alle squadre di effettuare sedute mantenendo il distanziamento sociale. Il contatto non è ancora permesso.

Il primo passaggio ha riceuvto il via libera dopo consultazioni con giocatori, manager, medici sociali dei club, esperti indipendenti e Governo.

Stringenti protocolli medici, con i più alti standard, assicureranno a tutti di tornare ad allenarsi nella situazione più sicura possibile.

La salute e il benessere di tutti i partecipanti è la priorità della Premier League, con il ritorno sicuro agli allenamenti definito come processo step-by-step.

Ulteriori consultazioni proseguiranno, da ora in avanti, con giocatori, manager, società, PFA e LMA in modo da arrivare a un protocollo per gli allenamenti che permetterà il contatto”.

Fonte: PremierLeague.com