Premier League, nuovo round di test: 0 positivi al Coronavirus. I dettagli

La Premier League si prepara alla ripresa della stagione dopo l’emergenza Coronavirus. Il massimo campionato inglese dovrebbe ripartire il 17 giugno (qui i dettagli sul calendario), mentre proseguono i round di test effettuati. Oggi sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati il 4-5 giugno

NESSUN POSITIVO – Sembrano decisamente incoraggianti i dati arrivati dall’ultimo round di test, in vista della ripresa della Premier League. Su 1195 soggetti testati tra calciatori e staff, sono 0 i positivi. Già al round 4, non era stato trovato alcun caso di Coronavirus, mentre nell’ultima ondata di test c’era stato un solo positivo. Il dato sembra rassicurante in vista della ripresa del campionato.