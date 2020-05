Premier League, dopo l’intesa per riprendere spuntano casi di Coronavirus

La Premier League, nella giornata di oggi, avrebbe trovato una bozza d’intesa per ripartire (vedi articolo). Non è però certo fatta per il ritorno in campo: nei test effettuati negli ultimi giorni sono stati riscontrati alcuni casi di Coronavirus nei venti club del campionato inglese. Non sono noti i nominativi, ma non svolgeranno gli allenamenti di gruppo.

I NUOVI CASI – “La Premier League può confermare che, fra domenica 17 e lunedì 18 maggio, 748 giocatori e membri dello staff hanno svolto i test per il Coronavirus. Di questi, sei sono risultati positivi provenienti da tre club.

I giocatori o i componenti dello staff tecnico che hanno avuto risultato positivo saranno ora messi in quarantena per un periodo di sette giorni. Si fornisce questo dato aggregato per mantenere l’integrità della competizione, i dettagli sui club o le persone coinvolte non saranno rivelati per motivi legali”.

Fonte: sito ufficiale Premier League