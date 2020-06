Premier League, il Tottenham comunica una positività al Coronavirus

La Premier League si prepara a ripartire. Il Tottenham ha reso noto che nell’ultimo round di test svolti in vista della ripartenza è risultata una positività al Coronavirus. Il nome dell’individuo in questione non verrà divulgato. Di seguito il comunicato

UN POSITIVO – La Premier League continua a svolgere i test in vista della ripartenza. Il Tottenham comunica una positività al Coronavirus: “Siamo stati informati di avere un test positivo per COVID-19 a seguito dell’ultimo round di test presso il nostro Training Center. A causa della riservatezza medica, il nome dell’individuo non verrà divulgato. È attualmente asintomatico e ora si auto isolerà per sette giorni, in linea con il protocollo della Premier League, prima di sottoporsi a ulteriori test. Continueremo a rispettare rigorosamente il protocollo Return to Training, che garantisce che il nostro Training Center rimanga un ambiente di lavoro sicuro e privo di virus”.

Fonte: tottenhamhotspur.com