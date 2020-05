Premier League, da Boris Johnson ok per la...

Premier League, da Boris Johnson ok per la ripartenza: il via a giugno

Il governo britannico, nella giornata di oggi, ha dato il via libera alla ripartenza della Premier League. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” il campionato inglese potrà così ripartire da giugno. I club alla ricerca della data per ripartire

RIPARTENZA – È arrivato il via libera del governo britannico alla ripartenza del calcio in Inghilterra. Nella giornata di oggi, infatti, è stato reso noto che a partire da giugno il campionato inglese potrà riaprire i battenti. Le partite, per questioni di sicurezza, saranno disputate a porte chiuse. Per tornare a giocare una partita con il pubblico, secondo le stime del governo inglese, ci vorrà almeno un anno. I club si riuniranno per decidere la data del via: il giorno più accreditato è il 12 giugno.