Premier League, 2 calciatori positivi al Coronavirus: uno del Bournemouth

Altri due calciatori sono risultati positivi al nuovo giro di test per il Coronavirus in Premier League, uno è del Bournemouth

RISULTATI – Nuovi giro di tamponi e altri due calciatori risultati positivi al Coronavirus in Premier League. Una settimana fa erano risultati invece 6 i calciatori contagiati dal Covid-19. È questo l’esito dei nuovi 996 test a cui si sono sottoposti calciatori e membri dello staff dei 20 club del massimo campionato inglese. I due calciatori positivi sono di due società diverse e la loro identità non è stata resa nota. L’unica notizia trapelata è che un calciatore appartiene al Bournemouth. Infatti la squadra in questione ha annunciato con un comunicato ufficiale che il loro tesserato, nel rispetto dei protocolli della Premier League, resterà in isolamento per una settimana, dopodiché sarà di nuovo sottoposto al test.