Prandelli positivo al Covid e gruppo squadra in...

Prandelli positivo al Covid e gruppo squadra in “bolla”: la nota Fiorentina

Condividi questo articolo

Cesare Prandelli Fiorentina

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, è risultato positivo al Covid e il gruppo squadra della Viola entrerà ora in bolla

COMUNICATO – A seguire la nota da parte del club viola sulla riscontrata positività del proprio tecnico, Cesare Prandelli. “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli. L’allenatore viola è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti”, si legge sul sito ufficiale della società toscana.

Fonte: ACFiorentina.com