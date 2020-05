Il Portogallo non è come l’Italia: la Liga...

Il Portogallo non è come l’Italia: la Liga NOS ha una data ufficiale di ripresa

In Portogallo la Liga NOS riprende. Oggi è arrivata la data ufficiale del ritorno in campo, con una certezza sulla ripresa delle attività. Il Governo, a fine maggio, aveva già dato le linee guida (vedi articolo). Questo in controtendenza con quanto succede in Italia, dove continuano a esserci rinvii su rinvii e incertezze su incertezze.

IL PORTOGALLO RIPARTE – “Domenica scorsa, il Governo ha emesso un parere tecnico sulle condizioni per la ripresa della Liga NOS, a seguito delle decisioni dello scorso 30 aprile. L’esecutivo, in quella data, ha permesso le competizioni professionistiche come attività autorizzate per la ripresa. Negli ultimi giorni, le diverse entità hanno effettuato successive riunioni per definire le misure di sicurezza che riducano ulteriormente i rischi per le attività, seguendo anche alcune visite negli stadi per capire se, effettivamente, risultino in regola con i requisiti richiesti dal parere tecnico.

Il lavoro della Liga Portugal è servito come modello per la ripresa di altre attività economiche, con la competizione che può essere un esempio di buona pratica per risolvere la pandemia. Per garantire che gli stadi siano in regola e che si realizzino i test medici a tutti i professionisti impegnati nelle partite, la data di ripresa della Liga NOS è prevista per il 4 giugno 2020. Si ripartirà con la venticinquesima giornata”.

Fonte: LigaPortugal.pt