Pogba positivo al Covid, niente convocazione: la scelta di Deschamps

Paul Pogba Manchester United

Non solo Tanguy Ndombele (vedi articolo): anche Paul Pogba è risultato positivo al Covid. Anche per il centrocampista del Manchester United niente convocazione per il doppio impegno della Francia. Didier Deschamps ha già scelto il sostituto: Eduardo Camavinga.

POSITIVO – Così come per Tanguy Ndombele, anche Paul Pogba dovrà rinunciare alla Nazionale a causa del Covid. Il centrocampista del Manchester United è infatti risultato positivo al Coronavirus, costringendo il Commissario Tecnico Didier Deschamps a chiamare Eduardo Camavinga per sostituirlo. «Ho dovuto fare un cambio dell’ultimo minuto alla lista. Pogba doveva essere tra i convocati, ma è risultato positivo al test che ha fatto ieri per il Covid. Per questo è stato sostituito all’ultimo», le parole del CT francese.