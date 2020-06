Pinamonti: “No gol? Deve essere stimolo non problema. Il futuro…”

Condividi questo articolo

Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa su cui l’Inter ha l’opzione di riacquisto, ha rilasciato una lunga intervista al “Secolo XIX” oggi in edicola. Si è parlato inevitabilmente del finale di stagione e del suo futuro

PROBLEMA GOL – Andrea Pinamonti in questa stagione ha realizzato solo 2 gol in 20 partite di Serie A. L’ex attaccante nerazzurro ha parlato quindi di questo: «È passato tanto tempo dal mio ultimo gol in campionato, però vedo questa cosa non come un problema ma come uno stimolo in più per affrontare le prossime gare al cento per cento. In queste ultime dodici partite il mio obiettivo è proprio quello di migliorare quanto sono riuscito a fare l’anno scorso. Non sarà facile dato che sono tutte partite ravvicinate e nessuno potrà giocare sempre, però ci proverò sino alla fine del campionato».

SCENARI FUTURI – Pinamonti si è poi concentrato sul suo futuro: «È presto per parlarne. Ora penso solo a fare bene, a dare una mano per la salvezza. Poi come sempre a fine stagione si faranno i conti».