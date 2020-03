Pinamonti: “Coronavirus questione delicata. Il ritorno in campo…”

Condividi questo articolo

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb, Andrea Pinamonti – attaccante del Genoa ed ex Inter – ha parlato dell’impatto dell’emergenza Coronavirus sul calcio e sul ritorno in campo.

EMERGENZA – Continua imperterrita l’emergenza legata al Coronavirus, che ha colpito tutti i settori della nostra vita. Tra questi non fa eccezione il calcio. Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa ed ex Inter ha parlato del tema: «Fortunatamente sto bene, sono a casa. Sto seguendo con preoccupazione, come tutti, la situazione. Mi tengo informato. Soffro vedendo quanta sofferenza abbia creato e continui a creare la pandemia a livello globale. Non ne ho la minima idea purtroppo. Sappiamo però che è una questione molto delicata e che prima di tutto sia prioritario pensare alla salute di tutte le persone, senza sottovalutare nulla e aiutando chi ci sta aiutando. L’esempio di coloro che sono impegnati in prima linea, medici, infermieri e addetti negli ospedali, dà forza a tutti!».

Fonte: Tuttomercatoweb – Andrea Piras