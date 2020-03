Perisic, messaggio per l’emergenza Coronavirus: le sue parole

Tra i tanti sportivi e non che negli ultimi giorni stanno facendo sentire la loro voce riguardo all’essere responsabili durante l’emergenza Coronavirus, anche Ivan Perisic – in gran forma – ha voluto mandare il suo messaggio.

RESPONSABILI – “State al sicuro, state a casa, siate responsabili”. Con queste parole Ivan Perisic, tramite il suo profilo ufficiale “Instagram”, ha voluto unirsi ai tanti sportivi e non che stanno cercando di sensibilizzare le persone e stanno cercando di far capire l’importanza dello restare a casa in questo periodo di emergenza a causa del Coronavirus. Il giocatore attualmente al Bayern Monaco, ma di proprietà Inter, ha anche mostrato di essere in gran forma nella foto pubblicata sul suo profilo del famoso social network. Messaggio ai bavaresi per convincerli a riscattarlo? Non resta che aspettare e vedere.