Parma, sale a sette il numero dei positivi al Coronavirus: il comunicato

Condividi questo articolo

Coronavirus Covid-19

A meno di quattro ore dal fischio d’inizio di Udinese-Parma, nelle fila gialloblu emerge la notizia di un nuovo calciatore positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale del club emiliano

SETTE – Dopo il ciclo di tamponi di ieri, nel Parma emerge un nuovo giocatore positivo al Coronavirus. Sale così a sette il numero di giocatori positivi nella rosa gialloblu. Tuttavia, anche l’ultimo giocatore risulta essere asintomatico. L’esito di questo ciclo di tamponi non mette a rischio la sfida con l’Udinese, in programma oggi alle ore 18.00 alla Dacia Arena. Ecco il comunicato: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi molecolari svolti nella serata di ieri ad Udine ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato. L’esito dei tamponi molecolari consentirà, pertanto, l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi ai test, nel rispetto del protocollo FIGC, del C.T.S. e della Circolare del Ministero della Salute”.

Fonte: parmacalcio1913.com