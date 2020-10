Parma, quattro giocatori positivi al Coronavirus: il comunicato

Coronavirus Covid-19

Quattro giocatori del Parma sono risultati positivi al Coronavirus, nel corso del ciclo di tamponi di oggi. Ecco il comunicato della società emiliana.

POSITIVI – Anche il Parma si aggiunge alle società di Serie A con almeno un tesserato positivo al Coronavirus. Il numero complessivo sale così a 11 squadre su 20. Ben quattro i tesserati degli emiliani con tampone positivo; non si conoscono tuttavia ancora i nomi. Ecco il comunicato dei gialloblu: “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positività al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno”.

Fonte: parmacalcio1913.com