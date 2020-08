Parma, giro di esami anti Coronavirus: una sola positività. Il comunicato

Tardini Parma

Il Parma comunica sul proprio sito ufficiale di aver sottoposto tutto il Gruppo Squadra, quindi atleti, staff tecnico e sanitario, magazzinieri e dirigenti, ai controlli anti Coronavirus. Una sola positività. Di seguito i dettagli

ASINTOMATICO – Il Parma ha effettuato tutti i controlli anti Coronavirus, annunciando una sola positività tra i calciatori: “Tutti gli esami hanno dato esito negativo, ad eccezione di un unico caso di positività al primo ciclo di test molecolari relativo a un atleta completamente asintomatico. Il calciatore, che è stato messo in isolamento prima dell’inizio delle attività e non è entrato in contatto con il Gruppo Squadra, è sotto la gestione dell’ASL locale che provvederà al controllo della normalizzazione del test molecolare”.

