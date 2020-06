Parma, D’Aversa: “Ho avuto il Coronavirus, paura per i miei cari. Serie A…”

Intervistato ai microfoni di “ParmaToday.it”, Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha rivelato di essere stato contagiato dal Coronavirus

COVID-19 – Queste le parole di Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, sul Coronavirus che ha colpito. «Ho avuto paura non tanto per me stesso ma per i miei cari, per i miei genitori, per la mia famiglia, per mia moglie e per i bambini. Ero abbastanza sereno perché mia moglie, dopo la chiusura delle scuole, è andata a Pescara. La paura principale è stata per i miei genitori che hanno una certa età ma per fortuna è andato tutto bene. Io ho avuto un po’ di febbre diversi giorni dopo la gara con la SPAL, niente di grave ma non avendo fatto i tamponi non potevamo stabilire se avessi contratto il Covid-19 oppure no, cosa accertata solo dai test sierologici effettuati in questi ultimi giorni». Svela il tecnico.

QUARANTENA – D’Aversa rivela di aver trascorso il periodo di quarantena a Parma e i sintomi che ha avuto da malato di Coronavirus. «Sì, abbiamo fatto una quarantena in città. Ho avuto il coronavirus, ma lo hanno stabilito i test sierologici a cui siamo stati sottoposti in questi ultimi giorni. La gestione da parte nostra è stata ottimale, perché il dottore ci ha seguito e perché noi siamo stati responsabili nel non mettere a rischio le altre persone. I sintomi sono stati leggeri, ho avuto 37 di febbre, in forma più lieve paradossalmente rispetto a quanto invece mi succede solitamente durante questo periodo dell’anno». Ha aggiunto.

ISOLAMENTO – D’Aversa sul suo periodo di isolamento. «Sono stato con la mia famiglia, cosa che da calciatore e da allenatore ho fatto poco perché solitamente si dedica più tempo al lavoro che alla famiglia. O comunque, almeno io, ho questo difetto: a volte metto in secondo piano la famiglia per il lavoro. In questo caso ne ho approfittato, nella seconda parte di questa quarantena sono stato con loro. Nel primo periodo invece sono rimasto qui a Parma da solo. Ho fatto quanto non ho fatto in questi anni, sistemare la casa, il terrazzo: tutte cose per le quali c’è sempre meno tempo». Ha proseguito.

RIPRESA – D’Aversa sulla ripartenza del campionato di Serie A. «Ho sensazioni positive perché, visto il periodo dal quale stiamo rientrando, poter nuovamente allenarsi e poter ricominciare a parlare di campionato rende tutto positivo». Le parole del tecnico.

Fonte: Gugliemo Trupo – ParmaToday.it