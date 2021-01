Osimhen ancora positivo al Covid-19: l’annuncio del Napoli

Victor Osimhen Napoli-Atalanta

Victor Osimhen è ancora positivo al Covid-19, dopo i tamponi effettuati oggi. Ecco l’annuncio del Napoli.

TRAVAGLIO – A dieci giorni di distanza dal primo, anche il secondo tampone di Victor Osimhen dà esito positivo al Covid-19. Si allontana quindi il ritorno in campo dell’attaccante nigeriano del Napoli. Ecco l’annuncio degli azzurri tramite l’account Twitter della società campana: “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana.”.