Neville e Giggs mettono a disposizione 2 Hotel per emergenza Coronavirus

Condividi questo articolo

Neville e Giggs protagonisti di un gesto prezioso e importante in piena emergenza Coronavirus. Come riportato anche da Sky Sports, i due ex campioni del Manchester United hanno messo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale due Hotel

SOLIDARIETÀ – Gary Neville e Ryan Giggs aiutano il personale sanitario inglese impegnato nella battaglia contro il Coronavirus. I due ex campioni del Manchester United hanno messo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale due strutture che gestiscono insieme. Si tratta dell’Hotel Football e lo Stock Exchange. Entrambi saranno messi a disposizione dei medici gratuitamente.