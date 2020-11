Napoli, un tesserato positivo al Covid-19: tegola per...

Napoli, un tesserato positivo al Covid-19: tegola per Gattuso

Elseid Hysaj Napoli-Sassuolo

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, è risultato positivo al Covid-19 durante gli impegni con la Nazionale dell’Albania. Ad annunciarlo è lo stesso club partenopeo.

POSITIVO – Elseid Hysaj è positivo al Covid-19. Arriva così una tegola per Gennaro Gattuso, che dovrà rinunciare al terzino del Napoli. Il giocatore ha contratto il virus durante gli impegni con la Nazionale albanese, di cui è anche capitano. Il difensore si è sottoposto stamattina al tampone, e l’esito è arrivato in giornata. Ecco l’annuncio del club partenopeo: “In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid #Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania”.