Napoli, quattro nuovi casi di COVID-19: due sono giocatori

Aumentano le positività al COVID-19 di giocatori (e non) all’interno delle squadre di Serie A. Anche in casa Napoli, dove in seguito al giro di tamponi effettuato oggi sono risultati quattro nuovi casi. Di cui due – Mario Rui e Boffelli – sono giocatori.

QUATTRO POSITIVI – Il COVID-19 colpisce anche in casa Napoli. Come comunicato poco fa dalla società attraverso i propri canali ufficiali, sono quattro i nuovi casi: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere“. La società partenopea ha altresì comunicato che tutti i positivi sono vaccinati, asintomatici e in isolamento.