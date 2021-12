Napoli, Insigne positivo al Covid? Le ultime news

Il Napoli, che già contro il Milan ha dovuto fare a meno di Lorenzo Insigne, potrebbe perderlo anche per la sfida con lo Spezia di domani sera. Il numero 24 azzurro infatti potrebbe essere positivo al Covid-19. Ecco le ultime news.

TAMPONI – Insigne potrebbe non essere della partita contro lo Spezia domani. A renderlo noto è il Napoli che ha comunicato, tramite un tweet, che il suo capitano potrebbe essere positivo al Covid-19. Usiamo il condizionale perché, come comunicato dal Napoli, Insigne ha sì leggeri sintomi influenzali ma il primo tampone antigenico ha dato esito dubbio.

📌 Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata. pic.twitter.com/ih0wIhh8HT

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2021