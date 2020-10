Napoli, Gattuso ritrova Elmas e Zielinski: negativi al Coronavirus!

Piotr Zielinski Napoli-Lecce

Il Napoli in vista della sfida contro il Benevento, in programma domani alle ore 15.00 e valida per la quinta giornata di Serie A, ritrova Elmas e Zielinski. Il club partenopeo comunica ufficialmente l’esito degli ultimi tamponi

NEGATIVI – Il Napoli, impegnato domani contro il Benevento, ritrova Eljif Elmas e Piotr Zielinski. I due giocatori azzurri, risultati positivi al Coronavirus, sono finalmente negativi e tornano dunque a disposizione di Gennaro Gattuso.