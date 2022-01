Musso uno dei due positivi al COVID-19 dell’Atalanta: salta l’Inter?

Lo scorso giovedì l’Atalanta ha annunciato due positivi al COVID-19 (vedi articolo). La società non ha fornito i nomi, ma Musso ha confermato di essere uno di questi. Rischia di saltare l’Inter?

NUOVO CASO – Juan Musso è uno dei due positivi riscontrati dall’Atalanta alla ripresa degli allenamenti. Lo ha reso noto la compagna sui social, con un post dalla didascalia inequivocabile: “Capodanno in quarantena”. I bergamaschi non hanno comunicato i nomi dei contagiati dal COVID-19, ma a questo punto è scontata la sua assenza il 6 gennaio col Torino. Da valutare, visto che non è nota la data esatta della positività, quando Musso potrà tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini. La partita contro l’Inter è in programma domenica 16 gennaio alle ore 20.45 (vedi calendario), le condizioni di Musso dovranno essere valutate in vista del match del Gewiss Stadium.