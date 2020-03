Milan, Paolo e Daniel Maldini entrambi positivi al Coronavirus

Condividi questo articolo

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, e suo figlio Daniel (attaccante della Primavera, che ha esordito in Serie A) sono entrambi positivi al Coronavirus. L’ha annunciato la società, spiegando come nelle ultime due settimane entrambi non abbiano avuto contatti con l’esterno.

IL COMUNICATO – “AC Milan comunica che il Direttore dell’Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra.

Paolo e Daniel sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica”.

Fonte: ACMilan.com