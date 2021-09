Milan, Giroud positivo al Covid: salta la ripresa della Serie A?

Olivier Giroud costretto allo stop. L’attaccante francese del Milan è risultato positivo a un tampone al Covid-19 e dovrà stare in isolamento fiduciario. Il giocatore potrebbe essere costretto a saltare la prossima partita del Milan dopo la sosta per le nazionali.

Il Milan ha comunicato pochi minuti fa che Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare a domicilio. Non c’è preoccupazione per le condizioni di salute dell’attaccante francese, ma dovrà restare in isolamento fiduciario. Lo staff medico del Milan ha precisato che Giroud non ha più avuto contatti col resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari, vinta 4-1 dai rossoneri con una doppietta dell’attaccante francese. Le condizioni del giocatore saranno tenute sotto controllo, ma potrebbe saltare Milan-Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.