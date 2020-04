Medico del Reims muore suicida: era risultato positivo al Coronavirus

Il Coronavirus miete indirettamente una nuova vittima. E’ stata confermata da Le Parisien la morte del capo medico del Reims. Il suo nome era Bernard González ed è deceduto all’età di 60 anni. Secondo le ultime ricostruzioni, si sarebbe suicidato dopo aver saputo di essere positivo al Coronavirus

SHOCK NEL MONDO DEL CALCIO – Triste notizia proveniente dalla Francia. Si è tolto la vita il medico del Reims, Bernard González. Il dottore era risultato positivo al Coronavirus ed era a casa in quarantena. Con lui la moglie, anche lei infetta dal Covid-19. E’ deceduto all’età di 60 anni, lasciando sotto shock l’intero calcio francese e in particolare lo Stede de Reims. Avrebbe anche lasciato una lettera per spiegare il suo gesto.