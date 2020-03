Matuidi della Juventus positivo al Coronavirus, arriva l’esito dei test

Condividi questo articolo

Matuidi è positivo al Coronavirus. Dopo il primo caso, riguardante Rugani (vedi articolo), la Juventus ha appena annunciato che il centrocampista francese è stato contagiato. Il controllo arriva dopo i test fatti dalla società in questi giorni, necessari per capire se c’erano degli ulteriori contagi fra i centoventuno tesserati in quarantena.

NUOVO CASO ALLA JUVENTUS – “Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto a esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

Fonte: Juventus.com