MalagÃ²: “Calcio ha dovere e diritto di finire campionato. Alternativa…”

Malagò: “Calcio ha dovere e diritto di finire campionato. Alternativa…”

Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha parlato ai microfoni di Rai Due riguardo alla ripresa di alcuni sport e alla possibilità di far ripartire anche il campionato di calcio, ancora fermo a causa dell’emergenza Coronavirus.

RIPRESA – Anche lo sport entra nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Diversi atleti di diverse discipline hanno ripreso oggi gli allenamenti (per ora soltanto individuali), nella speranza che presto possa succedere anche per il calcio. Proprio di questo ha parlato il Presidente del CONI Giovanni Malagò, augurandosi di poter riprendere il campionato: «Per la ripartenza siamo in buona compagnia con gli altri settori del Paese, oggi una buona parte degli sport si è rimessa in moto e speriamo il prima possibile di coinvolgere tutti. Per quanto riguarda la ripresa del campionato mi sono permesso di dire che il calcio ha dovere e diritto di provare a portarlo a termine, ma è indispensabile avere anche un’alternativa per evitare di rovinare tutto».