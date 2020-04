Lotito: “Ripresa allenamenti? Nessuna evidenza scientifica lo impedisce”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato oggi ai microfoni di Lazio Style Radio tornando sul suo cavallo di battaglia della ripresa degli allenamenti. Le parole del presidente della Lazio riportate dal sito ufficiale della società capitolina

RIPRENDERE GLI ALLENAMENTI – Lotito torna sul suo cavallo di battaglia delle ultime settimane, la necessità di riprendere le attività: «Ci tengo a sottolineare il fatto che nessuno ha preso sottogamba la situazione attuale: da un mese e mezzo ho lanciato l’idea del test sierologico, abbiamo ritenuto potesse essere uno screening importante al di là del tampone. E’ in questo modo possibile tracciare eventuali anticorpi che potrebbero testimoniare se il soggetto in questione è entrato in contatto con il virus. In questi giorni alcune attività lavorative stanno riprendendo con le dovute accortezze nel pieno rispetto delle norme in vigore. Non capisco per quale motivo un atleta, monitorato ventiquattro ore al giorno da grandi professionisti, non possa allenarsi: con questo impedimento vengono recati dei danni a delle persone che sono abituate a lavorare in un certo modo. Gli allenamenti potrebbero essere effettuati con dei controlli costanti mediante analisi, screening e tamponi all’interno di un centro sportivo come quello di Formello, sanificato nel migliore dei modi. Gli atleti potrebbero allenarsi all’aria aperta e non capisco, a livello scientifico, quale possa essere la controindicazione di tale protocollo. Non verrebbe assolutamente minata la salute delle persone che circondano gli atleti stessi».

NESSUNA EVIDENZA SCIENTIFICA – Secondo Lotito non esistono evidenze scientifiche che giustifichino il blocco degli allenamenti: «Sono per il rispetto delle norme dello Stato, ma in questo contesto non c’è una validazione scientifica che possa impedire a un atleta, nello scenario che ho spiegato, di allenarsi. Questo, ovviamente, se viene applicato un protocollo che rispetti le misure di prevenzione. Siamo stati il primo club a sospendere l’attività della squadra per rispetto anche del nostro Paese. L’allenamento non è un atto ludico, ma un esercizio lavorativo: ci sono tanti lavoratori che hanno ripreso l’attività, lo stesso potrebbero farlo gli atleti. Le condizioni miglioreranno ancora. Il nostro centro sportivo è tra i più grandi in Italia ed è uno dei più organizzati in assoluto, anche a livello di sanificazione. Il mio personale sta lavorando ogni giorno negli ospedali a stretto contatto con il Covid-19: nonostante ciò si continua a lavorare e non è stato registrato alcun contagio. Nelle strutture a cui sto facendo riferimento vengono utilizzate delle mascherine FFP3 e sono state portate anche a Formello. Test sierologici, invece, sono pervenuti dalla Cina ed, insieme a ciò, abbiamo acquistato anche degli occhiali per evitare un contagio tramite le cavità oculari. La Lazio sarà ancora rispettosa delle norme, ma non ci sono basi scientifiche che impediscano agli atleti di allenarsi».

LA LAZIO UNA FAMIGLIA – Lotito infine elenca i valori che contraddistinguono la società Lazio: «Arricchendo il centro sportivo di ogni comfort, vogliamo che i nostri atleti abbiano senso d’appartenenza ed orgoglio per svolgere al meglio il lavoro in un ambiente disteso e di agio. La Lazio è una grande famiglia nella quale i calciatori vengono seguiti passo dopo passo da professionisti che hanno a cuore il bene di ogni tesserato. Alleniamo la persona a 360 gradi, nel corpo e nello spirito, per far capire ad ogni membro del Club l’importanza dell’uomo per la nostra azienda. Nella nostra società il merito è l’aspetto più importante in assoluto, la posizione va guadagnata sul campo tramite il lavoro, la determinazione e con la voglia di portare un contributo importante alla squadra. Gli individualismi non portano mai a grandi risultati, c’è bisogno del valore del collettivo che, nella sua unione, può mettere in risalto le caratteristiche dei singoli».

fonte: sslazio.it