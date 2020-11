Lorenzo Pellegrini positivo al Coronavirus. Non è asintomatico

Condividi questo articolo

Lorenzo Pellegrini Roma

Lorenzo Pellegrini si aggiunge agli altri due positivi segnalati dalla Roma oggi (vedi articolo). Il centrocampista ha rivelato tramite Instagram di avere il Coronavirus, e di non essere nemmeno asintomatico. L’ASL non ha permesso ai giallorossi, in isolamento fiduciario, di andare in nazionale (a differenza dell’Inter…) quindi non ha raggiunto il ritiro dell’Italia.

NUOVO CASO – Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma che avrebbe dovuto raggiungere a breve il ritiro dell’Italia, è positivo al Coronavirus. Questo il suo annuncio con un post da Instagram: “Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al COVID-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!”