Lokomotiv Mosca, vari giocatori positivi al Coronavirus. Non Joao Mario

Condividi questo articolo

La Lokomotiv Mosca ha riscontrato quattro casi di positività al Coronavirus nei test svolti martedì scorso. Fra i giocatori indicati non figura Joao Mario, per il quale peraltro questo pomeriggio si è parlato di un ritorno in tempi brevi all’Inter dato che il club russo non eserciterà il diritto di riscatto, al termine del prestito (vedi articolo).

JOAO MARIO, ESITO NEGATIVO – “I giocatori della prima squadra, lo staff tecnico e il personale amministrativo della Lokomotiv Mosca hanno svolto gli esami per il Coronavirus due giorni fa e oggi si sono recati a Bakovka per prepararsi alla ripresa della Russian Premier League.

Sfortunatamente, durante gli esami quattro giocatori della prima squadra hanno avuto un esito positivo. Si tratta di Dmitry Barinov, Anton Kochenkov, Timur Suleymanov e Roman Tugarev. Sono tutti e quattro asintomatici, si trovano in buone condizioni di salute e sono in isolamento domiciliare. La Lokomotiv Mosca augura ai ragazzi una pronta guarigione e il rientro in squadra in tempi brevi.

Il centro sportivo del club opera secondo le modalità definite dalle norme per l’organizzazione del lavoro nelle strutture, adottate dal governo della regione di Mosca. I calciatori della prima squadra e il personale del club seguiranno tutte le precauzioni previste dal documento. La Russian Premier League riprenderà il 21 giugno. Nella ventitreesima giornata, la Lokomotiv Mosca giocherà contro l’Orenburg in casa”.

Fonte: sito ufficiale Lokomotiv Mosca