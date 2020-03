Locatelli (CSS): “Picco Coronavirus? Effetti misure a breve. Ecco il motivo”

Locatelli ha parlato dell’emergenza Coronavirus (qui la nostra rubrica) e dell’attuale situazione in Italia. Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità ribadisce le buone strategie per evitare il contagio, ma esprime anche la sua previsione sul picco. Di seguito le sue dichiarazioni in diretta durante “Speciale Tg3”

VERSO IL PICCO – Franco Locatelli e le ultime impressioni sull’emergenza Coronavirus: «Picco? Difficile prevedere con certezza. Oggi continuiamo a vedere un numero rilevante di nuovi casi e decessi. Però va detto a chiarissime lettere che l’effetto delle misure di contenimento si vedrà tra il finire di questa settimana e l’inizio della prossima. Questo è il tempo previsto rispetto alla replicazione virale. E’ un sacrificio importante per i cittadini, ma è l’unico modo per uscire da quest’emergenza – dice Locatelli -. Misure più rigide? Dipenderà dal modo in cui il Paese sarà responsabile. Non è un problema delle autorità, ma che interessa tutti gli italiani. Solo attraverso il distanziamento sociale, lavando le mani, evitando di toccare il viso potremo difendere sia noi stessi che gli altri. Una nota particolare va posta sulla difesa degli anziani, dato che il Coronavirus è più pericoloso per i soggetti più fragili».