Liverpool, il Coronavirus colpisce: tre positivi per gli avversari dell’Inter

A pochi minuti dalla sfida di oggi contro il Chelsea, il Liverpool ha comunicato tre sospette positività al Coronavirus. I giocatori coinvolti sono Alisson, Roberto Firmino e Matip.

SOSPETTE POSITIVITÀ – Brutte notizie per il Liverpool, a pochi minuti dall’importante sfida di Premier League contro il Chelsea. I futuri avversari in Champions League dell’Inter, infatti, saranno costretti a fare a meno di tre giocatori in seguito all’ultimo giro di tamponi. Si tratta di Alisson, Roberto Firmino e Joel Matip, sebbene al momento si parli soltanto di “sospetti positivi”.