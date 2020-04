UFFICIALE – Ligue 1, il PSG di Icardi campione a tavolino. La classifica

La Ligue 1 si chiude a tavolino. La LFP si è pronunciata oggi sulla decisione, presa dal Governo, di fermare il campionato francese. Il PSG vince a tavolino il titolo, suo nono della storia (settimo nelle ultime otto stagioni) e così Icardi ottiene il suo primo trofeo in carriera.

I VERDETTI – La LFP ha votato per concludere la Ligue 1 con una classifica che tiene conto della media punti a partita, considerato che Strasburgo e PSG avevano una gara in meno. I parigini sono campioni a tavolino, avendo dodici punti di vantaggio sul Marsiglia secondo. L’OM è, assieme alla squadra di Mauro Icardi, qualificata alla fase a gironi della prossima Champions League, mentre il Rennes terzo va ai turni di qualificazione. In Europa League è sicuro il Lille, mentre Reims e Nizza attendono di sapere se si giocheranno le finali di Coupe de France e Coupe de la Ligue. Annullato lo spareggio promozione/retrocessione, retrocedono in Ligue 2 (con probabili ricorsi) Amiens e Tolosa mentre sono promosse Lorient e Lens. Intanto è caos in Francia, visto che le TV (beIN Sports e Canal+) hanno comunicato di non voler pagare l’ultima rata dei diritti audiovisivi, non essendo finita la stagione. Di seguito la classifica “finale” della Ligue 1, che non disputerà le ultime dieci giornate.

LIGUE 1 2019-2020 – CLASSIFICA FINALE PER MEDIA PUNTI

1 PSG 2.52

2 Marsiglia 2.00

3 Rennes 1.79

4 Lille 1.75

5 Nizza 1.46

6 Reims 1.46

7 Lione 1.43

8 Montpellier 1.43

9 Monaco 1.43

10 Strasburgo 1.41

11 Angers 1.39

12 Bordeaux 1.32

13 Nantes 1.32

14 Brest 1.21

15 Metz 1.21

16 Dijon 1.07

17 Saint-Étienne 1.07

18 Nîmes 0.96

19 Amiens 0.82

20 Tolosa 0.46