La Liga verso il ritorno in campo: protocollo come in Serie A e 3 test. 2 date

La Liga, più o meno, ha sempre spinto per riprendere la stagione quando sarà sicuro farlo. Marca riporta come ci sia un protocollo, di tipologia simile alla Serie A, e una serie di prove da fare prima di tornare in campo.

I PASSAGGI – Nella serata di oggi i medici dei club di Liga (compresa la seconda serie) si sono incontrati per definire il ritorno in campo. Marca riporta come ci sia un protocollo, sulla falsariga della Serie A, che come prima cosa prevede i test per capire se i giocatori hanno avuto il Coronavirus. Questo è il primo passaggio, imprescindibile per la ripresa delle attività: chi non lo fa non può riprendere. Sarà svolto non soltanto dai calciatori della Liga, ma pure da tutte le persone che staranno a stretto contatto con la rosa. Non c’è ancora la garanzia della sicurezza, così come una data per il ritorno agli allenamenti, ma fra il 4 e l’11 maggio questo dovrebbe avvenire. L’idea è due settimane di preparazione, anche se c’è qualche medico che ne chiede di più. Dei tre test (PCR e test sierologici) il primo avverrà subito, da martedì, il secondo prima della ripresa degli allenamenti e il terzo prima che riprenda la Liga.

